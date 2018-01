Catania, via Scarabelli: degradata e insicura

Catania - Questa è Via Luciano Scarabelli, Catania, che da molti anni nonostante le svariate segnalazioni all’amministrazione comunale, versa in uno stato non solo di pericolosità, ma anche di degrado. E pare che tutto questo non importi a nessuno, tra l’altro la sede in questione è stata posta, alcuni anni fa, sotto sequestro. Quindi mi va di pensare che questo scenario lo porteremo avanti per ancora molti anni. Bisogna mettere in sicurezza la zona in questione per evitare anche la possibilità a qualcuno di utilizzare quest’area come discarica abusiva.

