Gravina di Catania, file improponibili e disservizi all'Asl 3 di via Monti Arsi

Gentile Redazione, segnalo affinché chi di dovere faccia una ispezione sul funzionamento della Asl 3 di via Monti Arsi a Gravina relativamente al rilascio di esenzioni varie (x reddito, patologia...) o di presidii, protesi ecc ecc... Invio foto con l’orario di funzionamento degli sportelli. Mi sono recata oggi alle 14:30 giacché ieri, lunedì, già alle 10 il totem eliminacode non rilasciava più numeri (massimo 40) ed erano al completo... La situazione, un’ora prima dell’apertura al pubblico, era già affollata. Con relativi fogli su cui segnarsi per avere accesso al famoso numero eliminacode che si intravede dietro le sbarre. Nel frattempo è iniziata la pioggia! Posso accludere registrazione della chiamata da parte di un vigilante dei nominativi scritti. Alle 15:18:39 ho ricevuto il tanto sospirato bigliettino di prenotazione x accedere con il numero C12 all’ufficio preposto. Dopo più di tre quarti d’ora di attesa... Adesso in attesa davanti al Display... Pago regolarmente le tasse, anzi, profumatamente per essere trattata in questo modo...

Ah, dimenticavo, c’era in attesa anche un ragazzo di colore... al momento di chiamare il suo numero il vigilante... brillante x intelligenza, ha esordito con una battuta di spirito: “Avanti Afganistan”.

