Pista ciclabile di Catania, ma non esiste un metodo per renderla meno pericolosa?

Pista ciclabile di Catania sempre più pericolosa. Possibile che non si trovi il sistema di ancorare bene al suolo questi blocchi? Considerando lo spartitraffico nel mezzo della pista ciclabile.... deduco che questi potrebbero causare danni seri se un ciclista dovesse impattargli contro. Chi pagherebbe il danno? Cattivi amministratori del territorio e ...costi sociali per tutti noi, con tasse alle stelle per trovare risorse da destinare anche in questo settore dove basterebbe la semplice regola....del buon padre di famiglia.

Mario Di Stefano

