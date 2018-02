Catania, la Casa dell'acqua di via Galermo ha già bisogno di manutenzione urgente

Colonnina di acqua in piazza Montana... Come fa un utente a capire quale sia il credito contenuto nella sua card se i display dei tre tipi di acqua sono o illeggibili o non funzionano? Si regola a... Occhio!? Si attende urgente manutenzione. Piazza Montana - Catania. Per essere più precisi... Catania - Municipalità Trappeto - Cibali - S. G. Galermo

