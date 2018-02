Discarica a cielo aperto in via Orfanotrofio a Catania: bimbi del vicino asilo nido a rischio

Catania - Vorrei segnalare un grande problema che viene fuori tutti i giorni: i residenti del quartiere sono stanchi di vedere questa discarica a cielo aperto, in via Orfanotrofio, dove tutte le sere i topi e i gatti, compresi cani randagi, fanno festa. I residenti chiedono di murare questo tratto per evitare altre discariche. Tutto questo vicino ad un asilo nido dove i bambini potrebbero essere a rischio e prendere qualche malattia. Gregorio Alia

SEGNALAZIONE E FOTO INVIATI A LO DICO A LA SICILIA SU WHATSAPP 349 88 18 870