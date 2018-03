Rinnovo contratto Vigili del Fuoco: Usb non ha firmato

Catania - Nella giornata del 7 marzo, il coordinatore nazionale USB Vigili del Fuoco Costantino Saporito, ha illustrato in due assemblee, molto partecipate, lo stato dell'arte del contratto appena firmato da tutte le Organizzazioni sindacali di categoria ad esclusione di USB. Il diniego a questo contratto è stato netto, ai lavoratori andranno pochi spiccioli e non percepiranno le economie dei tre contratti dovuti ma, percepiranno soltanto il triennio 2016/18, di fatto, il resto sarà spazzato via.

Noi da parte nostra avevamo provato a trovare una via di mezzo a soldi che ci hanno sottratto, ad esempio con uno scivolo pensionistico ed anagrafico tramite tramutazione, più la defiscalizzazione degli straordinari oltre al normativo - Inail e categoria altamente e particolarmente usurante- un riconoscimento ai non più idonei al servizio " gli art.134" attraverso ruoli speciali.

Nella riunione si è discusso del diritto alla mensa ormai al collasso e della stabilizzazione dei precari che a breve avrà luce attraverso il bando, che permetterà di assumere molti precari, grazie al duro lavoro di USB. Nella stessa giornata si è anche festeggiato il ripristino del nucleo sommozzatori h24, altra vittoria di fattura USB VVF.

