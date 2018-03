Catania, divieto di transito ignorato in viale Bolano

Catania - Segnalo che il recente divieto di transito angolo viale Bolano/via Sebastiano Catania in discesa, anche se ben segnalato, viene regolarmente ignorato, creando pericolo per pedoni e auto in transito regolare. Aggiungo che con il divieto si appesantisce la rotatoria successiva e relativa svolta a destra come unica alternativa direzione Cibali. Forse il senso unico si potrebbe studiare al contrario perché così crea pericolo e confusione.





