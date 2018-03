Catania, in via Finocchiaro Aprile nessuna raccola differenziata porta a porta

Buongiorno, io abito in via Umberto ma, come segnalato agli operatori del Comune nel momento in cui è iniziata la raccolta porta a porta, deposito i rifiuti in via Finocchiaro Aprile, dove il mio palazzo ha un portone secondario. Segnalo che da venerdì sera nessuno raccoglie i rifiuti in tutta la via Finocchiaro Aprile. Le prime due foto sono di sabato pomeriggio, mentre le altre quattro sono di stamattina. In questi cumuli di rifiuti ci sono: plastica e metalli del venerdì, organico del sabato e vetro della domenica. Anche la scorsa settimana è andata così: da mesi il servizio osserva la "settimana cortissima" e si ferma praticamente ogni fine settimana.

Pietro Speciale

SEGNALAZIONE E FOTO INVIATI A LO DICO A LA SICILIA SU WHATSAPP 349 88 18 870