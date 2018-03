Catania, strade al buio in pieno centro: serve manutenzione alle luci

Da qualche settimana andando dal garage a casa constato che ci sono numerosi corpi illuminanti a sospensione non funzionanti nelle sotto elencate strade del Centro:

- Via Conte Ruggero all’altezza dei n. ri 99-85-83

- Via E. Pantano ai n.ri 40d - 38d - 20

- via Fiamingo al n. 8

Visto che è un problema che interessa la sicurezza nel quartiere, considerato che anche nelle strade limitrofe ci sono corpi illuminanti spenti, cosa si sta aspettando per procedere alla relativa sostituzione ?

Ing. Angelo Spina





SEGNALAZIONE E FOTO INVIATI A LO DICO A LA SICILIA SU WHATSAPP 349 88 18 870