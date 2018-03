Vaccarizzo abbandonata al degrado, chiedo al Comune di fare qualcosa: così non si può vivere

Salve, continuo a segnalare disagi qui a Vaccarizzo, senza tregua. I disagi aumentano a vista d'occhio, senza aver nessun risultato. Nelle foto vedrete come viviamo a Vaccarizzo, una pattumiera al cielo aperto. Ho chiesto più di una volta di toglie tutto questo disagio e degrado, ma nessuno ne tiene conto. Io Francesco Dimattia cittadino di Vaccarizzo, dico "BASTA A TUTTO QUESTO". Siamo stanchi di vivere così, non se ne può più. Scuola non se ne parla, strade nemmeno, acqua va e viene, pulizia zero, ma è vita questa, siamo persone o ANIMALI. Amministrazione Comunale, al posto di dipingere pali, fare parcheggi, ecc... date la possibilità alle Circoscrizioni di dare i servizi e il materiale per poter dare la possibilità a questi servizi, come Consorzio di Bonifica, enti che riparano le strade, il materiale, per fare il loro lavoro, non pensate alle vostre poltrone. Chiedo alle istituzioni comunali in colloquio con loro per parlare di Vaccarizzo. Potete contattarmi in qualsiasi momento tramite La Sicilia.

Francesco Dimattia

SEGNALAZIONE E FOTO INVIATI A LO DICO A LA SICILIA SU WHATSAPP 349 88 18 870