Catania, in via Duca degli Abruzzi cassonetti svuotati ma rifiuti sui marciapiedi

Catania - In via Duca degli Abruzzi altezza civico 50 la situazione peggiora di giorno in giorno. I cassonetti sono stati svuotati ma il marciapiede è impercorribile, per la montagna di rifiuti accumulata da giorni e giorni. Quanto durerà questa situazione?

Tutto questo è vergognoso, poco importa di chi sia la colpa, ma i cittadini che paghiamo le tasse , anche molto elevate, per la spazzatura non meritiamo un trattamento del genere. Non volevo ammettere di vivere in una città corrotta e mal gestita, ma oggi ne ho purtroppo la certezza. Poche centinaia di metri più in alto qualcuno ha dato a fuoco cassonetti e spazzatura con grave pericolo per gli esercizi commerciali e le abitazioni poco distanti.

