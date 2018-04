Catania, chi deve ripulire la zona di Corso Martiri dalla spazzatura?

Catania - Angolo via Francesco Cilea-Corso Martiri della Libertà: chi pulisce? Noi ancora aspettiamo che ripuliscano tutto il quartiere Casalotto, via Misterbianco, via Tezzano...Aspettiamo.

SEGNALAZIONE E FOTO INVIATI A LO DICO A LA SICILIA SU WHATSAPP 349 88 18 870