Rifiuti sparsi nel centro storico di Caltanissetta: non svuotano i cestini

Caltanissetta - Ecco com'è il centro storico dopo l'eliminazione dei cassonetti. E i pochi cestini destinati alla raccolta differenziata non vengono mai svuotati. Centro storico Caltanissetta esattamente: piazzetta largo Pescheria per i cestini, per il resto a scendere via Camillo Genovese, via Roma e uno scorcio della via Paolo Emiliani Giudici. Naturalmente cani e gatti rompono i sacchi sparpagliando la spazzatura per non parlare dei topi che proliferano sempre più.

