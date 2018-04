Un nuovo mercato del contadino a Palermo

Sono Roberto Virga, presidente di Pianeta Mercati. Mi occupo di associare aziende agricole siciliane e aprire i mercati del contadino in Sicilia. Ho inaugurato un mercato del contadino in piazza Mario Francese a Palermo(intersezione di via A. De Gasperi) e quindi ogni domenica si svolgerà il mercato del contadino. Sono 15 aziende agricole associate a Pianeta Mercati. (Siamo anche in piazza Campolo ogni martedì e sabato mattina, da circa due anni).

SEGNALAZIONE E FOTO INVIATI A LO DICO A LA SICILIA SU WHATSAPP 349 88 18 870