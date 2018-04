Catania, degrado al Teatro Coppola

Volevo segnalare l'incuria in cui versa il teatro Coppola di via del Vecchio Bastione. Come vedete, la facciata è piena di erbacce e sterpaglie come se fossimo in campagna. A chi tocca bonificare questo muro? Per i turisti che arrivano al porto con le navi da crociera è un pessimo biglietto da visita.

SEGNALAZIONE E FOTO INVIATI A LO DICO A LA SICILIA SU WHATSAPP 349 88 18 870