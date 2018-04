Lavori al canale pluviale di Paratore a Catania, ma le caditoie sono otturate

Stanno completando il canale pluviale in via Paratore a Catania, ed è giusto perché in inverno quando giungono all'improvviso dei forti temporali, per attraversare la strada ci vuole la barca. Adesso io mi chiedo a che servono questi lavori quando le cadatoie di Largo Salvatore Seminara sono otturate da molti anni. La grata e abbellita da piante spontanee e da un'auto con le ruote a terra. Faccio presente che l'acqua non scorre dalle vie limitrofe bensì da tutta la piazza. Ho telefonato tantissime volte al Comune di Via Palermo ma hanno fatto orecchie da mercanti. Nello stesso slargo vi sono altre due cadatoie otturate di cui una mancante di grata e dentro sono finite diverse auto specialmente di sera.

