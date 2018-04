Catania, il degrado di Parco Falcone: questa non è una città a misura d'uomo

Catania - Una domenica pomeriggio al parco Falcone con le mie figlie vergognandomi per l'incuria di questo angolo di natura cittadino. E per l'assenza delle basilari norme di sicurezza oltre che all'interno anche per il passaggio da un tratto all'altro del parco dove i bambini inavvertitamente correndo nel vialetto per passare nel lato dei giochi attraversano la strada (via v. Emanuele Orlando) senza che le auto si accorgano del pericolo di investire i bambini. Questa a volte non mi sembra essere una città a misura di esseri umani. Che razza di amministratori abbiamo, non voglio rassegnarmi a questo degrado. Firmato Massimiliano Ungaro.

