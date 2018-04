Una carcassa di suino nel torrente Macchia: segnalata ma non rimossa

Giorno 17 aprile nel Torrente Macchia in prossimità della frazione di Santa Maria La Strada del Comune di Giarre sono stati rinvenuti all'interno di sacchi neri resti di una carcassa di suino. Il Comando Corpo Forestale di Giarre ha provveduto ad avvisare le autorità competenti, Asp, Comando Vv.Uu. e Sindaco di Giarre per lo smaltimento. Il Sindaco, ai sensi del Reg. 1069/2009/CE del 16/04/2018, avrà già emesso apposita ordinanza per lo smaltimento di carcasse di animali morti. Alla data odierna la carcassa è ancora nello stesso luogo. Quando bisogna aspettare affinché venga portata via?

SEGNALAZIONE E FOTO INVIATI A LO DICO A LA SICILIA SU WHATSAPP 349 88 18 870