Dalla Rocca di Cerere si vede mezza Sicilia: ma i visitatori perché non vengono?

La via Vigiano ad Enna (parallela del castello di Lombardia ) porta alla Rocca della dea Cerere, luogo bellissimo anche per fare ottime foto di mezza Sicilia, Etna compresa, ma i visitatori perchè non vengono?

Sebastiano Cannizzo

SEGNALAZIONE E FOTO INVIATI A LO DICO A LA SICILIA SU WHATSAPP 349 88 18 870