Catania, marciapiede impraticabile in via Macallè vicino ad una scuola

Catania - Sono un genitore di bimbo che frequenta la scuola Diaz Manzoni di via Macallè al civico 17-19. Sono davvero stanco di vedere ogni giorno uno scempio davanti un istituto materno e elementare! Vi prego di pubblicarlo magari cambia qualcosa! Tutte le mattine dobbiamo fare i conti con l'inciviltà dei padroni dei cani: un intero marciapiede pieno di ..... ! Capisco l'amministrazione comunale e presidenti di quartiere sono impegnati a cercare voti! Li vediamo in giro per la città sui cartelloni pubblicitari con slogan bellissimi! Ora io da comune cittadino faccio una domanda: se per caso cade mio figlio o un bimbo che frequenta l'istituto oppure un qualsiasi passante di chi è la colpa? Sarà come sempre uno scarica barile?

