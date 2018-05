Tra le vie Stradale San Giorgio e Fossa Creta sorge un dubbio: viviamo in una discarica?

Vi invio queste foto per segnalare quello che avviene nel quartiere San Giorgio, in via Stradale San Giorgio, angolo via Fossa Creta. Mi chiedo se abitiamo in una discarica o in una civile abitazione. Vorrei sapere cosa si deve fare per risolvere questo problema dato che chi, a mio parere, ha la competenza, allarga le braccia senza muovere un dito. Spero che questa segnalazione non passi per l'ennesima volta inosservata (ovviamente non mi riferisco a voi ma a terzi).

SEGNALAZIONE E FOTO INVIATI A LO DICO A LA SICILIA SU WHATSAPP 349 88 18 870