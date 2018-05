Tenta di accoltellare una donna in strada a Catania: militari esercito lo bloccano

Catania - Nel pomeriggio del 4 maggio una pattuglia dell'Esercito, impegnata a Catania in attività di presidio nell'ambito dell’operazione "Strade Sicure", è intervenuta per riprendere un uomo che urlava e infastidiva i passanti con atteggiamento molesto. Alla vista dei militari, che lo hanno invitato a tenere una condotta più decorosa, l'individuo si è dimostrato immediatamente collaborativo. Dopo pochi minuti però, l'uomo, che veniva controllato a vista dal personale dell'Esercito, ha estratto un coltello da una tasca tentando di sferrare un colpo in direzione di una donna poco distante. l militari, in forza al 62° reggimento fanteria "Sicilia", sono intervenuti immediatamente e, applicando le tecniche del metodo di combattimento militare (MCM), hanno bloccato e disarmato l'uomo consentendo alla donna di allontanarsi. Immobilizzato l'individuo, la pattuglia ha chiesto l'immediato intervento delle Forze di Polizia che, giunte prontamente sul posto, hanno preso in custodia il malvivente e trasportato in Commissariato per i successivi accertamenti. Numerosi sono gli interventi degli uomini e delle donne dell'Esercito, in concorso alle Forze di Polizia, per garantire la sicurezza delle nostre città.

Cap. Giuseppe Tulisi, Ufficiale Addetto alla Pubblica Informazione del 5° Reggimento Fanteria “Aosta” di Messina

