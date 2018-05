«Quell'associazione prende i cani gratuitamente per darli in adozione, ma poi si fa pagare»

L'associazione Aivac, già indagata con il canile di Palermo, mi ha dato il cane ed ha voluto 115 euro per i vaccini mai fatti. L'associazione del presidente Antonio Capizzi, già sotto accusa con il canile di Palermo per aver preso in adozione 32 cani non avendo i requisiti richiesti, ancora ad oggi continua a fare così vendendo cani portati gratuitamente da allevatori come il mio. E lui li vende chiedendo un contributo... Ma lo Stato cosa fa? Nulla...

