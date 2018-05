Catania, i soldati di Strade Sicure fanno arrestare spacciatore

Nella mattinata di ieri una pattuglia dell'Esercito, impegnata nel centro storico di Catania in attività di presidio nell'ambito dell’operazione "Strade Sicure", è intervenuta per bloccare uno spacciatore durante un inseguimento condotto da agenti motociclisti della Polizia di Stato. I militari, inoltre, riuscivano ad evitare che il pusher, vistosi fermato, ingerisse parte della sostanza stupefacente che aveva al seguito, prima di consegnarlo agli agenti sopraggiunti che provvedevano ad arrestarlo. La presenza dei militari in città e gli interventi continui a favore dei cittadini confermano come le Forze Armate siano parte integrante del sistema di sicurezza del nostro Paese.

