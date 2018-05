Catania, in via Imbriani rifatto l'asfalto: le strisce blu subito ridipinte, nessuna traccia di quelle pedonali!

A proposito di incidenti stradali e di strisce pedonali, vorrei segnalare che in Via M. R. Imbriani hanno fatto da oltre un mese il manto stradale, bene; dopo 24 ore sono comparse le strisce blu... ma di quelle pedonali, in ben 3 punti di detto tratto di circa 200 metri (scuola Media G. Carducci, Piazza A. Lincoln - C & G, angolo via dei Miti) ancora nessuna traccia !!! E ancora a poche decine di metri vi è un supermercato; in tutti questi punti vi sono state sempre le strisce pedonali...

A. Ricciardi

