Catania, parco e aiuole non pulite a San Nullo in via Alan Turing

Zona San nullo via Alan Turing. Il parco e le aiuole non decespugliate e disinfestate. Già fatte diverse segnalazioni per vie telefoniche e via email. Anche organi stampa, sabato hanno tagliato solo le erbacce per strada, lasciano le aiuole e il parco xche riferiscono gli operatori ecologici che è di pertinenza della Multiservizi Catania. Abbiamo richiesto anche disinfestazione x insetti e topi e pulizie strade.

