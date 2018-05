Catania, marciapiedi rifatti al viale Rapisardi: dimenticati i percorsi per disabili e non vedenti

Procedono i lavori di ripavimentazione del viale Mario Rapisardi. Era così costoso tenere conto dei disabili e dei non vedenti con percorsi adeguati? I percorsi per disabili ad esempio... si interrompono da un lato all’altro... e quelli per non vedenti non esistono proprio.

