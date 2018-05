Catania, le radici degli alberi deformano l'asfalto di viale Africa: e il Comune non fa nulla

Nonostante numerosissime segnalazioni al Comune, rimane pericolosissimo il tratto di viale Africa che va dalla nuova stazione metropolitana verso piazza Europa e stesso tratto di ritorno vero stazione. La causa della pericolosità del manto stradale è causata dall’apparato delle radici dei pini che spingono verso l’alto l’asfalto. Inoltre i lavori per il sottopassaggio della metropolitana hanno lasciato profonde buche. Pericolosissimo per moto ma anche per auto. Questo è il punto di fronte il palazzo delle poste, ma è uno dei tanti punti della strada. Grazie