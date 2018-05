A Vizzini abbiamo il Borgo della Cunziria: nell'ultimo anno è in stato di abbandono, inutile portare turisti a visitarlo perché non si può mettere piede dall'erba alta. L'amministrazione che fa? Questo è il borgo dove Zeffirelli ambientò La cavalleria rusticana con Placido Domingo) ora è come lo vedete nelle foto.

SEGNALAZIONE E FOTO INVIATI A LO DICO A LA SICILIA SU WHATSAPP 349 88 18 870