Siracusa: cumuli di immondizia all'ingresso della Baia del Silenzio

Segnalo con grande disappunto la presenza di cumuli di immondizia, all'ingresso della Baia del Silenzio, in località Castelluccio, in provincia di Siracusa. Al di là delle pessime condizioni igieniche in cui versa l'area, si segnala anche il pericolo rappresentato dai numerosi cani randagi. Per la precisione, alla rimozione dei cassonetti un tempo dislocati lungo la SP57 Carlentini-Brucoli, località Castelluccio, non ha fatto seguito la gestione di un sistema di raccolta adeguato per i quali i proprietari delle abitazioni pagano regolarmente la tassa per la raccolta dei rifiuti, con i risultati che è possibile osservare nelle foto allegate. Si riscontra con grande tristezza come ancora una volta, in Sicilia, non si riesca ad organizzare un sistema di raccolta dei RSU in grado di offrire un servizio adeguato ed efficiente anche agli occhi dei numerosi turisti che con l'imminente stagione estiva affolleranno le nostre strade, ai quali come di consueto verrà offerto l'ennesimo squallido spettacolo di inefficienza e di sporcizia che ci contraddistingue ormai da troppo tempo.

Elisa Falco

