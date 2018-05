Siracusa: punto di raccolta n°10 inaccessibile

Basta dare uno sguardo al punto di raccolta n°10 tra la via Sant'Orsola e Viale Dei Comuni per rendersi conto dell'inettitudine e dell'attenzione che sia l'amministrazione che la Protezione Civile hanno dedicato in questi anni all'area destinata in caso di calamità. L'area oltre ad essere a elevato rischio d'incendio, per la presenza di sterpaglia in prossimità di civili abitazioni, è inaccessibile in quanto il cancelletto d'ingresso da via Sant'Orsola ( vedi foto ) è bloccato per la presenza di un bullone saldato negli occhielli. L'amministrazione sicuramente non conosce l'esistenza di quest'area ne tanto meno la Protezione Civile che deve vigilare sull'efficienza di tutti gli impianti e le attrezzature a sua disposizione.

Mi chiedo come mai il Consiglio di quartiere che opera in questa zona non abbia attenzionato questa gravissima situazione. E' necessaria anche una derattizzazione.

Speriamo che con questa segnalazione il problema venga risolto.





