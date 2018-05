Via Lago di Nicito abbandonata all'incuria

Ormai da mesi (credo) non esista più il servizio di pulizia strade e marciapiedi, o forse, perché siamo in Via Lago di Nicito, il signor Sindaco pensa che non è "abbisognevole" di attenzione. Da due settimane, nel tratto interessato all'unica pensilina AMT al civico 32, giacciono abiti abbandonati da uno dei tanti viandanti che frequenta la zona ma nessuno se ne accorge. È possibile ripristinare un po' di pulizia sui marciapiedi? È possibile riasfaltare gli stessi dopo i lavori della fibra che hanno lasciato voragini e gli anziani, a volte, si rovinano a terra?

