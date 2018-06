Da quattro giorni assistiamo a questo bello spettacolo. Ogni sera gli operatori ecologici svuotano i cassonetti ma non si degnano di raccogliere e pulire per terra. Tra l'altro c'è anche un foglio abbastanza grande di eternit. Ho chiesto loro di pulire e mi hanno risposto che non è di loro competenza. Mi chiedo se non tocca a loro, chi dovrebbe pulire?

SEGNALAZIONE E FOTO INVIATI A LO DICO A LA SICILIA SU WHATSAPP 349 88 18 870