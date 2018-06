Catania, in totale abbandono la fontana dei Malavoglia

Il Sindaco Bianco, ha inaugurato l'acqua santiera del Tondo Gioieni, ha fatto mettere piedi a qualche cittadino sulla nuova struttura di Corso Martiri della Libertà ma ha abbandonato da tempo la fontana più bella di Catania (riducendola ad una pattumiera). Come tutti i politici si fa bello in prossimità delle elezioni. In tutte le città alle opere più belle viene riservato una particolare attenzione, tranne a Catania. L'importante è apparire in prima pagina per l'inaugurazione, poi tutto passa nel dimenticatoio. Grazie Sig. Sindaco per averci fatto assaporare per tanti anni l'abbattimento del ponte Gioeni senza aver prima trovato una soluzione.