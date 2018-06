Siamo in piazza Due Giugno, altezza bar Menza del viale Mario Rapisardi in Catania, questo è lo schifo e il degrado di una delle più importanti piazze d'Italia, se gentilmente come sempre avete fatto ci date una mano ve ne saremo sempre grati e riconoscenti.



Peppe Raciti

SEGNALAZIONE E FOTO INVIATI A LO DICO A LA SICILIA SU WHATSAPP 349 88 18 870