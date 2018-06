Mascalucia, "la villa dei fantasmi" teatro di scorribande di ragazzini, cosa si aspetta per intervenire?

Quando i rami dei nostri alberi sporgono sulla via Trinità, riceviamo immediata e giusta comunicazione, da parte della protezione civile che ci invita con urgenza a provvederne al taglio, per salvaguardare l’incolumità di chi transita nella stessa via. Come mai nessuno invece, si preoccupa dello stato in cui versa la cosiddetta “villa dei fantasmi a Mascalucia” già preda di bande di ragazzi e che dopo l’incendio del 29 dicembre scorso è in condizioni pericolosissime con travi che pendono dal tetto varchi che ne rendono ulteriormente facile l’accesso e continua ad essere più di prima, teatro di giochi e scorribande. Se non si interviene immediatamente qualcuno si farà veramente male! Ci sarà poi una gara per stabilirne la responsabilità? Intervenite prima che questo avvenga la situazione è gravissima.

Marina Simili

