Catania, operazione "Strade Sicure"

Catania, 28 giugno 2018. Nel pomeriggio di oggi una pattuglia dell'Esercito, impegnata nel centro storico di Catania in attività di presidio, nell'ambito dell’operazione "Strade Sicure", è intervenuta per bloccare due individui intenti a vendere droga ai ragazzi della zona. In particolare, notati i due uomini a spacciare, i militari, in forza al 62° Reggimento Fanteria "Sicilia" con sede a Catania, hanno immediatamente chiesto via radio l'intervento delle Forze dell'Ordine ed hanno proceduto al fermo e all'identificazione dei due malviventi. Preso atto che i due spacciatori, di nazionalità gambiana, erano sprovvisti di documenti d'identità e in possesso di involucri contenenti sostanza stupefacente del presumibile tipo marijuana, la pattuglia li ha trattenuti fino all'arrivo dei Carabinieri che provvedevano a condurli presso la locale Stazione per le procedure di rito. La costante presenza dei nostri militari nelle città e i continui interventi a supporto della collettività confermano come le Forze Armate abbiano creato un legame indissolubile con i cittadini e siano parte integrante del sistema di sicurezza del nostro Paese.

SEGNALAZIONE E FOTO INVIATI A LO DICO A LA SICILIA SU WHATSAPP 349 88 18 870