Ieri mattina due operatori si sono presentati in un pezzetto di terreno del Comune di Catania corrispondente al numero civico 61 di via Paratore, per tagliare l'erba e pulirlo. Uno cercava di lavorare e l'altro guardava. Tra una cosa e l'altra erano attaccati continuamente ai cellulari. Dopo circa tre ore sono andati via e queste foto dimostrano come è stato lasciato il posto.

