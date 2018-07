Troppi roghi, super lavoro per i vigili del fuoco: «Basta risparmi sulla sicurezza»

Il caldo influisce, ma il soccorso e le risorse rimangono indispensabili. Duro lavoro per i vigili del fuoco etnei. Vari roghi di grossa entità hanno colpito le zone, nord, sud e Paternò e, hanno visto impegnate diverse squadre dei vigili del fuoco. Ovviamente rimane anche l'ordinario e le squadre quotidianamente vengono sballottate da un posto all'altro per poter garantire sicurezza, alla popolazione, beni e animali.

Vari gli interventi, ma non finisce qui, oggi (cosa che come sindacato abbiamo denunciato da anni sulla indispensabile figura dei sommozzatori) sono dovuto intervenire fino in Calabria per un presunto disperso che i colleghi catanesi fortunatamente hanno recuperato salvo (Reggio Calabria non era operativa). Ci chiediamo se Catania ancora non fosse stata ripristinata? Palermo quanto avrebbe impiegato? E, se in contemporanea fosse accaduto un qualcosa nel territorio Siciliano?

Noi siamo stanchi di dire, basta risparmio sulla pelle dei cittadini e della popolazione

Carmelo Barbagallo

