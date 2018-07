Librino, via Del Maggiolino: sommersi dai liquami fognari

Da un mese e mezzo che in via del Maggiolino, 5 Librino siamo sommersi dalla fogna abbiamo fatto mille richieste ma senza ricevere nessuna risposta ho mandato un messaggio al sindaco il quale mi ha risposto che aveva avvertito i tecnici del comune ma tutt'oggi non si vede nemmeno l'ombra so solo che prima delle elezioni eccome se i problemi li risolvono dopo le elezioni scompaiono tutti io ho addirittura un bimbo di un mese e sono al primo piano e devo tenere tutto chiuso non solo per la puzza ma Anche perché ci sono blatte gigantesche e topi che sembrano gatti ho riferito Anche questo al carissimo sindaco non sappiamo più che fare.

SEGNALAZIONE E FOTO INVIATI A LO DICO A LA SICILIA SU WHATSAPP 349 88 18 870