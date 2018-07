Augusta, cassonetti spostati nella Sp 105 ma il problema permane

Vvolevo segnalare le pessime condizioni igieniche in cui versa l'area della SP105 appartente al comune di Augusta (SR). Il comune ha risolto così il problema dei bidoni nella zona balneare di Baia del Silenzio in provincia di Siracusa, spostandoli su questa strada stretta e nascosta ma comunque transitata e abitata. Li vicino ai cassonetti c'è un torrente quindi si rischia l'inquinamento delle falde acquifere e la presenza di spazzatura attira numerosi cani randagi diventando pericoloso a volte per le persone sostarci. Capisco che i cassonetti da qualche parte debbano stare ma invito il comune a mantenere pulita l'area garantendo un servizio di raccolta adeguato, vietando anche lo scarico nel fine settimana con multe salate. In questa stagione estiva l'area si popola di abitanti e turisti e il biglietto da visita non è dei migliori. Se all'inefficienza del servizio di raccolta aggiungiamo l'inciviltà delle persone, che trovando i cassonetti in un'area ben nascosta, scarica di tutto a tutte le ore non c'è da aggiungere altro. Inoltre il cumulo di rifiuti che si crea ostruisce il tranquillo passaggio delle autovetture. Noi abitanti della zona paghiamo regolarmente la tassa dei rifiuti e auspichiamo un adeguato servizio di raccolta. In questa stagione estiva molte sono le persone che utilizzano tali cassonetti quindi anche il numero di tre è assolutamente insufficiente a contenerne la grande quantità. Spero che le mie parole non volino via con il vento ma servano per attenzionare un disagio che vivono gli abitanti di questa zona balneare e che l'amministrazione prenda i giusti provvedimenti per far in modo che la Sicilia non risulti sempre inefficiente, omertosa e sporca agli occhi dei turisti ma anche di quei siciliani che amano la loro terra e che si sentono impotenti di fronte al degrado in cui essa versa.



Lorena Ciciulla

SEGNALAZIONE E FOTO INVIATI A LO DICO A LA SICILIA SU WHATSAPP 349 88 18 870