Catania, Vaccarizzo: il degrado e i disagi della frazione

Reclamo i diritti di cittadino per le tante inadempienze del nostro Comune. Tante sono state le mie segnalazioni e i video fatti sui problemi di Vaccarizzo, dove si dimostrano il degrado e i disagi della nostra frazione. Tanti sono i problemi, uno dei tanti la raccolta rifiuti. Una situazione, che oltre ad avere una discarica a due passi da noi, c'è anche la beffa della discarica a cielo aperto. Una zona di mare dove ogni anno vengono cittadini da altre zone e vedono questo scempio. Caro Sindaco, io come padre e come cittadino di Vaccarizzo, le chiedo di provvedere al più presto a questo scempio, e capisca che anche se siamo in una zona di periferia abbiamo gli stessi diritti di tutti i cittadini di Catania. Continuerò con le mie segnalazioni, ed avrei il piacere di colloquiare con lei di persona, come ho fatto anche col precedente Sindaco, ma con risultati negativi. Sono fiero di essere di Vaccarizzo.

Francesco Dimattia

SEGNALAZIONE E FOTO INVIATI A LO DICO A LA SICILIA SU WHATSAPP 349 88 18 870