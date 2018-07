Ci troviamo al parcheggio dell'aeroporto di Catania. Hanno tolto le macchinette per fare il biglietto all'interno e le hanno spostate all'esterno del parcheggio creando caos: infatti il tempo che si impiega per fare il biglietto ed uscire si mettono in timer "esaurito" e non funziona più nulla. E'una vergogna 28 auto in fila. Non funziona più nulla.

SEGNALAZIONE E FOTO INVIATI A LO DICO A LA SICILIA SU WHATSAPP 349 88 18 870