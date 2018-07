Le foto riguardano una discarica a cielo aperto, in via Del Fasano, di fronte al civico 49 Catania.

Porte con vetri, assi di legno con chiodi in mezzo alla pericolosa strettoia. Incuria e inciviltà

Sono lì da due giorni. Sopra i cassonetti è stata installata una costosa videocamera, a cosa serve alla fine? Controlli assenti. Una città nel totale degrado.





SEGNALAZIONE E FOTO INVIATI A LO DICO A LA SICILIA SU WHATSAPP 349 88 18 870