Reti e pescato sequestrati a Sant' Agata Militello

Sant'Agata Militello (Messina) - Circa 500 metri di rete e circa 50 chili di prodotti ittici - prevalentemente novellame di sarda, la cui cattura è vietata - sequestrati sono il bilancio di una serie di controlli della Guardia Costiera in forza presso l’Ufficio Circondariale Marittimo di Sant'Agata Militello a motobarche tra Tusa e Brolo, nel Messinese che hanno portato ad elevare sanzioni amministrative per 9 mila euro.



Per il comandante e l’armatore di uno dei natanti, risultato in possesso di licenza di pesca ministeriale, sono scattati i punti di penalità previsti per le cosiddette "infrazioni gravi" in materia di pesca professionale. Il prodotto ittico sequestrato, ritenuto idoneo al consumo umano dall’Autorità veterinaria, è stato poi interamente devoluto in beneficenza.