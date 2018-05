Escursionista scivola in un sentiero impervio a M. San Calogero: salvata

Termini Imerese (Palermo) - Un elicottero HH-139A dell’82/o Centro C.S.A.R. (Combat Search and Rescue) dell’Aeronautica Militare è stato allertato per recuperare una donna infortunata durante un’escursione in località Monte San Calogero (Pa). L’elicottero, su ordine del Comando delle operazioni aeree di Poggio Renatico, è decollato dall’aeroporto di Trapani e ha dapprima imbarcato il personale del Soccorso alpino per poi raggiungere il luogo dove ha recuperato la donna che, dopo essere stata stabilizzata dall’operatore del Soccorso alpino, è stata imbarcata sull'HH139A.

L'incidente si è verificato, nelle campagne tra Termini Imerese e Caccamo (in zona monte dell'Uomo), poco prima delle 14 quando la donna, G.B., 40 anni, di Termini Imerese, in escursione con un gruppo, è scivolata procurandosi una probabile frattura della caviglia. I compagni hanno chiamato il numero di reperibilità del Soccorso Alpino che, valutati i tempi di arrivo in una zona impervia, raggiungibile attraverso un sentiero in forte pendenza e molto sdrucciolevole, ha chiesto l'intervento dell'Aeronautica Militare. Una volta raggiunto il luogo dell'incidente, è stata immobilizzata la caviglia della donna e successivamente è stata "verricellata" sull'elicottero e trasportata fino all'aeroporto di Boccadifalco dove è stata cosegnata ai sanitari del 118.

Foto da profilo Facebook Soccorso Alpino e Speleologico Siciliano