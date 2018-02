Ragusa, cerchia buche strada con spray: così consigliera comunale contesta M5S

RAGUSA - Si è armata di bomboletta spray color rosso e ha cominciato a cerchiare le buche della principali vie cittadine di Ragusa. L’iniziativa è della consigliera comunale Manuela Nicita che contesta l'amministrazione a guida M5S. «Ricevo segnalazioni a raffica da parte dei cittadini - dice Manuela Nicita - ma nonostante abbia richiesto più volte l'intervento dell’amministrazione comunale, tutto finora tace. Ecco perché ho ritenuto opportuno segnalare il pericolo per evitare che qualcuno si faccia male».



La consigliera comunale Manuela Nicita sta girando in lungo e in largo, dal centro alla periferia, i vari quartieri di Ragusa per evidenziare con la vernice rossa i pericoli esistenti. «Non tanto per le automobili - conclude - quanto per i centauri che se finiscono in una buca del genere possono farsi davvero male».