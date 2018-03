Ragusa, nel camion nascondevano 330 chili di marijuana

La Polizia di Ragusa ha arrestato due corrieri che trasportavano 330 chili di marijuana e che, sul mercato, avrebbe fruttato oltre tre milioni di euro. In manette sono finiti due pregiudicati del Ragusa, Massimo Battaglia, comisano di 39 anni e Carmelo Incardona, di Scicli di 53 anni. La droga era nascosta in una intercapedine ricavata nel vano di carico piena di marijuana. Il camion è stato fermato da una Volante che successivamente ha chiesto l’ausilio dei colleghi della Squadra Mobile.

Il controllo è avvenuto lungo la Statale 514 all'ingresso di Ragusa. Durante le verifiche sono emerse delle irregolarità in ordine alla merce trasportata, perché il conducente non è riuscito ad esibire alcun documento di trasporto e durante il controllo, entrambi, facevano sorgere il sospetto di detenere qualcosa di illecito, tentando di sviare gli agenti e farli desistere dalle verifiche.

A quel punto gli agenti hanno chiesto l’intervento della Squadra Mobile. Uno dei poliziotti si è così accorto di alcune difformità come ad sempio il piano di carico interno più corto rispetto alla lunghezza esterna del cassone. A quel punto il camion è stato trasportato in Questura per avviare le necessarie verifiche. E’ stato a quel punto che è stata scoperta l’intercapedine con all’interno 330 chili di marijuana confezionara in pacchi di varie dimensioni confezionati con cellophane.

A casa di Battaglia è stato poi rinvenuto un fucile pronto all'uso rubato pochi mesi fa e diverse munizioni di più calibri. I due arrestati non hanno riferito nulla né sulla provenienza del carico né sul luogo di destinazione. Per gli investigatori il carico poteva essere destinato a Malta. La droga avrebbe fruttato sul mercato al dettaglio circa 3,3 milioni di euro.