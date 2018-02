Sant'Agata, operai al lavoro per sciogliere cera dalle strade

Catania - Operai del Comune già al lavoro nelle prime ore di stamane per le operazioni di scioglimento della cera. Nonostante la segatura, distribuita abbondantemente in alcuni tratti interessati dalla processione di Sant'Agata, resta sempre molta cera residua, che va assolutamente eliminata per la sicurezza di pedoni, automobilisti e motociclisti. Muniti di speciali cannelli e spazzatrici, gli operai stanno cercando di ripulire al meglio le strade che, nel corso degli interventi, vengono momentaneamente chiuse al traffico.

Foto di Santi Zappalà