Tutti desti per applaudire Ranieri al Metropolitan: spettacolo sold out

Catania - Applaudito concerto di Massimo Ranieri ieri sera al Metropolitan. Per l'artista partenopeo è stato sold out; e non c'erano soltanto fans un po' più avanti con l'età, ma anche un pubblico più giovane che ha imparato ad apprezzare la vocalità di un grande artista. Durante lo spettacolo "Sogno e son desto...in viaggio", Ranieri ha intonato i suoi pezzi più celebri, tra cui Perdere l'amore. Immancabile anche la sua personale imitazione del grande Totò.

Foto di Davide Anastasi